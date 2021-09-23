Yeni dönem öncesi okulları ziyaret ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nin yüz yüze eğitime başlamasına sayılı günler kalan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, okulları ziyaret etmeye başladı.

4 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak olan Düzce Üniversitesi'nde okullar da öğrencilerini beklemeye başladı. Düzce Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek yüksek okullarında da korona virüs ile alakalı tüm önlemler alındı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'da okulları ziyaret ederek yapılan son çalışmaları incelemeye başladı. Rektör Demircan Çakar, Düzce Meslek Yüksek Okulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek okulda alınan önlemler hakkında okul müdürü ve yetkililerden bilgi aldı.