Yeni eğitim yuvası hazırlanıyor

Faruk Özlü'nün eğitim konusunda başlattığı yatırım atağından yalnızca bir tanesi olan Konak Kafkas Park'ın içinde yer alan kütüphanenin dış duvarlarının tamamlandı.

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla değişimi sürdürüyor. Başkan Dr. Faruk Özlü'nün önemle üzerinde durduğu eğitim yatırımlarından biri olan Uzunmustafa Mahallesi'ndeki Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. 4 bin 600 metrekare alan üzerinde çevresindeki yeşil alanlarla da uyumlu şekilde projelendirilen kütüphanenin dış duvarlarını örme işlemi tamamlandı. İnşaatın ana hatlarının tamamen ortaya çıktığı çalışmalarla iç detayların yapılması sonrasında yeni eğitim yuvası en kısa sürede gençlerin hizmetine sunulacak.