Yeni okulun temel kazma çalışmaları başladı

Faruk Özlü, Düzce'de ikili eğitimin sonlandırılması ve şehir içindeki okulların taşınması için gerçekleştirdiği eğitim seferberliğine yönelik attığı adımlar sürüyor. 24 derslikli Azmimilli İlkokulunun yapımı için ilk kazma vuruldu.

Azmimilli Mahallesinde mülkiyeti Düzce Belediyesine ait olan alana 24 derslikli ilkokulun yapımı için Haziran ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi arasında protokol imzalanmıştı. Projelendirme çalışması ve gerekli adımların atılmasının ardından okulun yapımı için ilk kazma vuruldu.

Aziziye Mahallesinde yapımı devam eden Kasım Aktaş Ortaokulunu inşaatının yanı sıra Başkan Dr. Faruk Özlü'nün şehir içindeki okulların taşınması ve ikili eğitimin sonlandırılması adına attığı adımlardan bir diğeri olan Azmimilli ilkokulunun yeni yerinde yapımı için çalışmalara başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temelin kazılması için ilk kazma vuruldu. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen temel kazma işleminin ardından ihaleyi alan firma tarafından okul inşaatına başlanılması hedefleniyor.

Kısa sürede bitirilip inşaatına başlanması için teslimi yapılacak

Düzce'de eğitimin kalitesini arttırmak adına adımlar attıklarını dile getiren Başkan Özlü, “Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmeyle başladığımız çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Bir yandan iş insanı Kasım Aktaş'ın büyük destekleriyle yapımı devam eden 48 derslikli ortaokul inşaatımız devam ederken, 24 derslikli Azmimilli İlkokulunun inşa çalışmalarını da başlatmış bulunuyoruz. Ekiplerimiz tarafından okulun temelinin kazılmasına başlandı. Kısa sürede bitirilip inşaatına başlanması için teslimi yapılacak. İkili eğitime son verme hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğimizin bilinmesini isterim. Tüm çabamız, şehir merkezimizin daha sağlıklı hale getirilmesi olmasının yanında çocuklarımızın sağlıklı, nezih ve daha güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak. Düzce, en iyisini hak ediyor. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.