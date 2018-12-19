Yeni sezona hazırlıklar sürüyor

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü her yaştan sporcusu ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulüpte yürütülen antrenmanlar çerçevesinde çeşitli yaş grubundan sporcular uygun çalışma ortamı ve yeni sezonda elde edilecek başarılar için tüm hünerlerini sergiliyor. Kulüpteki çalışmalar hakkında bilgiler veren Kulüp Koordinatörü Faruk Keleş, “Geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı katlayarak sürdürmek istiyoruz. Çocuklarımız burada enerjilerini atacak ortam buluyor, sporla ilgileniyorlar. Milli sporcu yetiştirmek en büyük arzumuz, bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.