Yeni stadyum için proje ihalesi yapıldı

Faruk Özlü'nün Düzcespor için attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Şıralık bölgesinde yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) standartlarındaki 10 bin kişi kapaitesi olacak olan yeni stadın proje ihalesi tamamlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzceye vizyon kazandırma çalışmaları kapsamında bir çok projeyi hayata geçirmesinin yanı sıra gerek Düzcespor gerekse de amatör sporların birarada konuşlanacağı spor kompleksi çalışmasını sürdürüyor. Özlü'nün talimatlarıyla Şıralık bölgesinde 133 bin m² alana yapılacak olan içerisinde stadyumun yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları, kapalı yüzme havuzu, antrenman sahaları ve daha bir çok tesisin olacağı spor kompleksinin ilk etap proje ihalesinin imzaları atıldı. TFF standartlarında 46 bin m² alan üzerine 10 bin kişilik yapılacak olan stadyum da ayrıca iç kısımlarında ferdi spor branşları için antrenman alanlarının yanı sıra 500 araçlık otopark olacak.