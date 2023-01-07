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Yeni yapılacak caminin kıblesi belirlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde yapılacak olan Arafat Camisinin kıble tespiti yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde yapılacak olan Arafat Camisinin kıble tespiti yapıldı.


Müftü Osman Aydın ve Müftü Yardımcıları Talha Demirkaya ve Yavuz Horoz'la birlikte Beyciler Mahallesinde yeni yapılacak olan Arafat Cami'nin kıble tespiti yapıldı. Yapılacak olan cami hakkında bilgiler alan Müftü Osman Aydın, destekleri ve yardımları için hayırsever mahalle halkına teşekkür etti.


Daha sonra Kültür Mahallesi'nde yapımları devam eden 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ve Mergiç Mahallesindeki Safa Merve Cami inşaatını ziyaret eden Aydın, yerinde incelemelerde bulundu.

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