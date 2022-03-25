Yeni yapılan okul hizmete açıldı

İlkokula Şehit Ertuğrul Tuğra Kavun ismi verildi.

Düzce'de yeni okullar hizmete girmeye devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç olarak görülen Necmi Hoşver Ortaokulu'nun yanına yeni okul binası yapıldı. Yapılan okuldaki tüm çalışmalar tamamlanmasının ardından okul hizmete açıldı. Okula Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen Askeri kamyonda şehit olan Düzceli Ertuğrul Tuğra Kavun'un ismi verildi.

Şehidin annesi Raziye ve babası Mustafa Kavun'un yanı sıra Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve ilgililerin katılımı ile okul hizmete açıldı.

Açılışın ardından Atay, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.