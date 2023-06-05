Yeni yapılan parkın bankları bu hale getirdiler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kent merkezinde çocukların nezih bir ortamda eğlenebilmeleri, ailelerinde keyifli vakit geçirebilmeleri için hayata geçirdiği projelerden biri olan 23 Nisan Parkı, hizmete alınmasına kısa bir zaman kala saldırıya maruz kaldı. Eski film platosunun bulunduğu alanda 17 dönüm alan üzerine kurulan ve 7 bin 400 metrekare yeşil alan, 60 araçlık otopark, kameriye, muhtarlık binası, yürüyüş yolları, türkü evi ve kafeterya alanlarının yer aldığı parkta bulunan oturma bankları ve çöp kovaları kimliği belirsiz kişilerce kullanılamaz hale getirildi.

Vatandaşların, özellikle de çocukların günün her saatini eğlenceli, sağlıklı ve nezih bir ortamda geçirebilmeleri adına hazırlanmış olan parkta yapılan tahribatı yerinde tespit eden Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan zarar çalışmasının ardından başlayacağı tadilat çalışmasıyla eksikleri tamamlayacak.