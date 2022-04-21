Yeni yapılan su deposu hizmete girdi

Düzce'nin köylerinde su sorununun yaşanmaması için yeni depo sistemi geliştirildi. Bu çerçevede, İl Özel İdaresi tarafından geliştirilen sistemle prefabrik ile beton karışımı su deposu yapılmaya başlandı. İlk su depoları da Aydınpınar köyüne yapıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay da, prefabrik ve beton karışımı yapılan su depolarını yerinde inceleyerek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den detaylı bilgiler aldı.