Yeni yıla görevi başında girdiler

Yeni yıla görevleri başında giren personel unutulmadı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Naci Aktaş ile birlikte görevi başında yeni yıla giren personeli ziyaret etti, tatlı ikram etti. Basın mensuplarının da yeni yılını kutlayan Vali Cevdet Atay, “Arkadaşlarımız burada görevlerini yerini getiriyor. Bizde onları ziyaret ettik. Bütün birimlerimiz görevlerinin başında. Ben buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsine güç kuvvet versin. Bütün vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde yeni yıla girsinler diye 24 saat esasına dayalı olarak görevlerinin başındalar. Ben buradan vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın bütün vatandaşlarımıza, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Vali Atay konuşmasının ardından görevi başındaki jandarma ve polis ekiplerine tatlı ikramında bulundu. Vali Cevdet Atay'ın hediyesi olan tatlı görevi başındaki polis, jandarma ve gazetecilere ikram edildi. Vali Atay, polis, jandarma ve sonrasında gazetecilerle yılın son fotoğrafını çektirdi.