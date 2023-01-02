Yeni yılın ilk iş gününde sis yoğunluğu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2023 yılının ilk iş gününde sis etkili oluyor. Kent merkezinde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Düzce'de sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Kent merkezinin bazı noktaları ise sis sebebiyle görünmez hal aldı. Yeni yılın ilk iş gününde işine gitmek için evinden çıkan sürücüler ve yayalar, güçlükle ilerleyebildi. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.