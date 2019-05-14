Yeni yol çalışmaları Koçyazı'da sürüyor

Koçyazı Mahallesi ile Metek TOKİ arasında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce'nin dört yanında yapılaşma, imar düzenlemeleri devam ediyor. Hızla gelişen ve yaşam alanlarının giderek arttığı Koçyazı Mahallesi çevre bağlantıları konusunda önemli bir yere sahip olan Koçyazı-Metek TOKİ konutları arasında yürütülen yeni yol açma çalışmalarının son hali havadan görüntülendi. 15 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda olacak yolun önemli bir kısmının açıldığı görülürken, yeni yol sayesinde mahalle bağlantılarını sağlayan caddeler arasında ulaşımın da daha kolay ve güvenli şekilde sağlanması planlanıyor. İki bulvarı birbirine bağlayacak yeni yolda açma çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Alt yapı çalışmalarının da yapılması ile yeni yol en kısa sürede hizmete girecek.