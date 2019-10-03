Yeni yolların altyapısı da tamam

Yeni hatta sıra altyapı yatırımlarına geldi.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen yeni yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Muhtelif mahallelerde aynı anda yürütülen yeni yol açma çalışmaları kapsamında araç ve yaya trafiğinin de alternatif güzergahlara yönlendirilmesi konusunda büyük önem taşıyan yeni yollarda sıra altyapı döşeme işlemine geldi.

Şıralık Mahallesinde yapılan yeni yol açma çalışmalarının ardından Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün altyapı programına alınan yeni yolun 375 metresine içme suyu hattı çekme işlemi başladı. Yeni hattın 90 metreküplük boru olarak döşeneceğini aktaran yetkililer çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını önemle vurguladı. Yeni açılan yollarda altyapı eksiklerinin giderilmesi ile birlikte sert zemin düzenlemesi ve asfaltlama çalışmalarının da yakın zamanda başlaması planlanıyor.