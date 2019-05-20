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Yenidoğan ziyaretleri sürüyor

Düzce Belediyesi yeni doğan bebekler için ilk hediye ziyaretlerine devam ediyor.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yeni doğan bebek ve annelerine ziyaret projesini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk İsa-Şükran Bayraklı çiftinin ikiz kızları Yaren-Yağmur, Aykut-Sümeyra Çamlı çiftinin kızları Esmanur Çamlı, Muhammet-Ayşegül Pak'ın kızları Güneş Pak'ı ziyaret etti. Müdürlük tarafından hazırlanan, içerisinde kıyafet, bazı ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yeni doğan paketi ile yapılan ziyarette aynı zamanda anne ve bebeği için merkezde kurulan Bebek Emzirme Kabinlerini kullanmaları için kart verildi. Kılıç ve Asuk aile üyeleri ile sohbet edilerek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı sordu. Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ile sona erdi.

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