Yenilenen okula bilgisayar bağışlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de üniversite öğrencilerinin burslarından arttırarak yenilediği köy okuluna, Kızılay'ın da destekleri ile bilgisayar bağışlandı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler Dümerang ile ortaklaşa Yenitaşköprü Köyünde bulunan anaokulunu yeniledi. Dış cephesini boyayıp okulda tadilat yapan öğrenciler, burslarından arttırarak yenilediği okula Kızılay'ın da destekleri ile bilgisayar bağışladı. Anaokulu öğrencilerine yaz tatili öncesinde vakit geçirebilecekleri çeşitli hediyeler de hazırlandı. Vali Cevdet Atay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün de katılım sağladığı etkinlikte okula masaüstü bilgisayar bağışı da yapıldı.

Kızılay Başkanı Halil Aydın ile Kızılay gönüllüleri de okulda ki öğrenciler beraber vakit geçirdi. Çocukların yüzleri boyanırken, Düzce Valisi Cevdet Atay'da bir Türk çizgi dizisi ve aynı isimli çizgi dizinin kahramanı olan çizgi karakteri Pepe'nin çizimi ve boyasını çocuklarla birlikte yaptı.