Yenitaşköprü anaokulu ‘bir nedenim var' dedi

DÜZCE (İHA) – Yeşilay Düzce Şubesi okullara giderek ‘bir Nedenim var' projesi ile yeşilayı öğrencilere aktarmaya başladı. Bu kapsamda son okul Yenitaşköprü Anaokulu öğrencileri olarak ‘Bir nedenim var' dedi.

Yeşilaycı olmak için bir nedenim var kampanyası başlatan Yeşilay Düzce Şubesi okulları ziyaret etmeye başladı. Köy okullarında ki özellikle anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Yeşilay Düzce Şubesi ekipleri son olarak Yenitaşköprü Köyü Anaokulunu ziyaret etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilay Düzce Şube Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber, “Okullarımıza giderek Yeşilayımızı anlatıyor. Uyuşturucu, alkol ve sigara gibi bağımlılıkların kötülüklerini çocuklarımıza bu yaşlarında anlatıyoruz. Yeşilcan adında bir maskotumuz var. Bu maskotumuzu anaokullarına getirerek onlarla buluşturuyoruz. Birlikte çeşitli oyunlar oynatıyoruz. Şimdi geleceğe daha umutlu bakmak için bir nedenim var diyerek onları minik Yeşilaycılar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.