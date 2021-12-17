Yerli malı haftasını ağabeyleri ile kutladılar

Düzce'de Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, yerli malı haftasında bölgelerinde bulunan okulları ziyaret ederek çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda okulları ziyaret eden gençlik merkezi üyeleri yerli malı ürünler ile birlikte okulda çeşitli etkinlikler düzenleyerek miniklerle eğlenceli dakikalar geçirdi.