İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yerli malı haftasını ağabeyleri ile kutladılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi üyeleri, yerli malı haftası sebebi ile ziyaret ettikleri okullarda kardeşleri ile birlikte kutlama programı düzenledi.


Düzce'de Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, yerli malı haftasında bölgelerinde bulunan okulları ziyaret ederek çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda okulları ziyaret eden gençlik merkezi üyeleri yerli malı ürünler ile birlikte okulda çeşitli etkinlikler düzenleyerek miniklerle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.