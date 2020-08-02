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Yerli turist akınına uğrayan Akçakoca'da ilçe Emniyeti kontrollerini sıkılaştırdı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 4 günlük Bayram tatilini fırsat bilip ilçeye gelen yerli turistler Akçakoca’nın nüfusunu 100 bin kişinin üzerine çıkarttı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 günlük Bayram tatilini fırsat bilip ilçeye gelen yerli turistler Akçakoca'nın nüfusunu 100 bin kişinin üzerine çıkarttı. Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu yoğunluk nedeni ile tedbirleri elden bırakmayarak maske takma konusunda denetimlerini arttırdı ve cezai işlemler uyguladı.


Bayram günlerinde denetimlerini artıran Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile belediyeye bağlı turizm zabıtası ekipleri, ilçeyi bir baştan bir başa dolaşarak maske ve sosyal mesafe denetimleri yaptı. Vatandaşlara gerekli ikazları yapan ekipler, bazı durumlarda idari para cezası kesti.

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