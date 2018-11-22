Yeşil çevre için fidanları toprakla buluşturdular

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümü öğrencileri, “Her bir insan için, bir fidan dikin” temalı etkinlikte, fidan dikimi gerçekleştirerek örnek bir sosyal sorumluluk faaliyetine imza attı.

Stratejik Yönetim dersi kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenleyen Spor Yöneticiliği bölümü, fidanları toprağa dikerek yeşil çevre oluşturma adına toplumsal farkındalık oluşturdu.

“Bir fidan 100 insana oksijen üretir”

Etkinlikte konuşan Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Global Girişimcilik Haftasının kutlandığı bir haftada öğrencilerin böyle bir etkinliği organize etmelerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Oksijen kaynağı olan ağaçların saymakla bitmeyen faydalarının bulunduğunu, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesinde çok önemli görevler üstlendiğini belirten Öztemiz, küresel iklim değişikliğinin yanı sıra gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte insanoğlunun doğayı değiştirdiğini söyledi. Prof. Öztemiz, biyolojik çeşitlilik ve doğal dengenin korunması, sürdürülebilir olması ve gelecek kuşaklara temiz bir yaşam alanı sağlamak için ağaç dikmenin çok anlamlı ve önemli olduğunun da altını çizdi. Bir tek fidanın, yaklaşık 100 insana yetecek kadar oksijen ürettiğine işaret eden Prof. Dr. Öztemiz, dikecekleri her fidan için gelecek nesillere birer nefes olacaklarını dile getirdi.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz yaptığı konuşmada, öğrencilerin bu anlamlı organizasyonları düzenlemelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu tür organizasyonların kampüsün daha güzel ve temiz bir çevre olacağını söyledi. Spor alanlarını da ilerleyen zamanlarda ağaçlandırmak istediklerini söyleyen Çoknaz, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Etkinlikte, Düzce Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin organizasyonlarının devam edeceğini dillendiren Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter ise öğrencilerin hem faydalı işler ortaya koyacağını, hem de organizasyon süreçlerini tecrübe edeceklerini ifade ederek organizasyon grubu öğrencilerine teşekkür etti.

Doç. Dr. Hülya Ünver ise fidan dikimi ile ilgili teknik bilgileri öğrencilerle paylaştı. Etkinlikte, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile Oğuzkaan Çöpçü, Onur Korkut, Anıl B. Doğan, Ayşegül Çolak ve Niyazi Kaçar'ın oluşturduğu organizasyon grubundaki öğrenciler 60 fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlik, katılım belgelerinin takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.