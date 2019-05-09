Yeşil Düzce sokaklarında yansıyacak

Yağışlı günler dışında dört koldan yürütülen çalışmalar Yeşil Düzce'nin sokaklarında kendini gösteriyor.

Düzce Belediyesi kentin düzeni ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusunda her fırsatı değerlendiriyor. Çok sayıda ekibin sahada yürüttüğü çalışmalar kapsamında Destek Hizmetler Müdürlüğü kaldırım taşlarının değiştirilmesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü refüj ve kavşaklarda çim biçme, temizlik, çiçek dikimi ile kuruyan ağaçların yerine süs erik ağaçları dikme işlemine devam ediyor. Saha çalışmalarının yağmurlu günler dışında şehrin dört bir yanında sürdürüleceğini belirten ekipler “Yeşil Düzce adını sokaklarda yansıtmak amacıyla bitki ve yeşil örtünün artırılması konusunda özellikle merkezde ağaç ve çiçek dikimi çalışmalarımız sürüyor. Mevcut yeşil alanların sağlıklı şekilde kalması için de temizleme ve bakım yapıyoruz. Çalışmalarımız hava şartlarına bağlı olmakla birlikte aralıksız sürecek” şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Anıtpark ve çevresinde bulunan taş döşemeler üzerindeki kırık parçalar da ekipler tarafından değiştiriliyor. Ramazan sokağı için kurulan stantların etrafındaki tüm kırık taşları değiştiren ekipler, deforme yaşanan yerlerde değiştirme işleminin devam edeceğini belirtti.