Yeşilay Başkanı Ali Dilber “Sigarayı bırakmanın tam zamanı”

Av. Ali Dilber, “Sigara kullananların bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak görebileceğini düşünüyor ve onlara sigarayı bırakmanın tam zamanı diyoruz” dedi.

Sigara kullanımının korona virüs riskini 14 kat artırdığına ve bağımlılıkların bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, “Bu yıl Yeşilay olarak 100'üncü yaşımızı kutluyoruz. Bugüne kadar bağımlılıklarla mücadele ederken iyi ve sağlıklı yaşamın önemini anlatmaya önem verdik. Bugün tüm dünya korona virüs salgınıyla mücadele ederken, bizim de bu konudaki sorumluluğumuz artıyor. Çünkü hem sağlıklı yaşam önem kazanıyor hem de bağımlılıklar hastalığa yakalanma riskini artırıp tedaviyi güçleştiriyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak görebileceğini düşünüyor ve onlara sigarayı bırakmanın tam zamanı diyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Sigarayı bırakmanın tam zamanı” diyen Yeşilay, tütün ve tütün ürünü kullananlara yardımcı olmak amacıyla, 10 adımda iyi, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşama geçiş rehberi niteliğinde bir video da hazırladı. Videoda sigarayı bırakmak isteyenlere, bırakma gününü belirleme, küçük hedefler koyma, spor, müzik gibi uğraşlar bulma, diş fırçalama ve sık duş alma, iyi besleme ve su içme, sigara içme isteğini tetikleyecek ortamlardan uzak durma, temiz hava ve düzenli hareket etme gibi önerilerde bulunuluyor. Bunun dışında bir destek almak isteyenler de 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabiliyor.