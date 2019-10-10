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Yeşilay'dan yeni emniyet müdürüne ziyaret

Yeşilay Düzce Cemiyeti Şube Başkanı Avukat Arabulucu Ali Dilber öncülüğünde ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi ile yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’ı ziyaret ettiler.

Yeşilay Düzce Cemiyeti Şube Başkanı Avukat Arabulucu Ali Dilber öncülüğünde ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi ile yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı ziyaret ettiler.


Yeşilay Düzce Cemiyeti Şube Başkanı Ali Dilber beraberinde YEDAM ekibi ile son kararname ile Düzce'ye atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'a hazırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Ali Dilber, hem Düzce ile ilgili bilgiler verdi hem de Yeşilay ve YEDAM faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaret ardından sohbet havasında devam etti. Emniyet Müdürü Akkaplan'da ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi.

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