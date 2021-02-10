Yetenek taraması son testler başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" Düzce'de son testleri başladı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2017-2018 eğitim/öğretim yılında Düzce'de seçilen öğrencilerin son testleri Düzce Spor Salonu'nda Covid-19 tedbiri kapsamında yapıldı. Düzce Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin son testini ziyaret eden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak olduğunu söyledi.

Sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedeflendiğini belirten Kuru, bu projeyle okullarda sportif yetenek taraması yapılarak, yetenek taraması sonucunda yetenekli gençlerin spora yönlendirileceğini söyledi.