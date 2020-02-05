Yetenekli sporcular keşfediliyor

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi devam ediyor. Proje kapsamında ara taramalar Düzce'de sürdürülüyor.

Çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, spor kültürünü geniş kitlelere yaymak, yetenekli çocukları erken yaşta tespit etmek amacıyla Türkiye'nin spor altyapı haritası oluşturuluyor. Düzce Spor Salonu'nda yapılan testlerin yanı sıra, tüm ilçelerde de tarama çalışmaları Mart ayı itibariyle sürecek. Projede seçilen öğrencilerin eğitim süreçleri devam edecek.

Geleceğin şampiyon sporcularının belirlenmesi için Düze Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma 5 aşamalı olarak uygulanıyor. İlk olarak 3. sınıf öğrencileri el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi özelliklere göre taranıyor. Taramalar sonunda özellikleri ortalamanın üzerinde olan öğrenciler 3 modüllük bir eğitime tabi tutuluyor. İlk modül 2, ikinci modül 4, üçüncü eğitim modülü ise 6 ay sürüyor. İlk taramadan en az 18 ay sonra ilk iki aşama sonunda belirlenen öğrencilerin yüzde 10'u kapsamlı bir test sürecinden geçiriliyor. Dördüncü aşamada öğrenciler, spor branşı seçimlerine yönlendirilirken, bu eğitimlerin 2 ile 4 yıl arasında sürmesi planlanıyor. Beşinci ve son aşamada ise ileri düzeyde spor eğitimleri verilen yaklaşık 4 bin öğrenci Türkiye'nin sporcu havuzundaki yerini alacak.