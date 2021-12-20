Yığılca Devlet Hastanesinde eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ederken, son eğitim programı Yığılca Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddetle Mücadele eğitimleri Düzce'de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Ön İzleme Merkezi ekiplerince yapılan eğitimlerin bir yenisi Yığılca Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Düzce ŞÖNİM görevlisi Fatma Hasret Işık tarafından Devlet hastanesinde görevli sağlık personeline Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri verilirken, Devlet Hastanesi'ndekilerde eğitimden geçmiş oldu.