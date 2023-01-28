Yığılca Müftülüğünden anlamlı etkinlik

Yığılca İlçe Müftülüğünün organize ettiği etkinlikte, gençler Eren Bülbül'ün hayatını anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filminde buluştu.

Yığılca Pazaryeri Cami Konferans salonunda gerçekleştirilen programa Yığılca İlçe Kaymakamı Talha Altuntaş, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya, Yığılca İlçe Müftüsü Dr. Seyhan Özsoy, gençlik koordinatörleri, müftülük personelleri, din görevlileri ve Yığılca İlçesinde ikamet eden 150 genç katıldı.

Milli ve manevi duyguların yoğun olarak hissedildiği filmde, gençler duygu dolu anlar yaşadılar. Akabinde filmle ilgili online yarışmanın yapıldığı programda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Osman Aydın “Böyle güzel bir etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum ve örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İlçe Müftüsü Dr. Seyhan Özsoy ise konuşmasında “Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Program sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu.