Yığılca yerleşkesinde inceleme yapıldı

Dr. Nigar Demircan Çakar, MYO Yığılca Yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan tüm ilçelerde bulunan meslek yüksek okullarını ziyaret ediyor. Gümüova, Gölyaka, Cumayeri, Kaynaşlı, Çilimli ve Düzce Merkez meslek yüksek okullarını ziyaret eden Rektör Demircan Çakar ve beraberindeki heyet, son olarak Yığılca'ya gitti. Düzce Meslek Yüksek Okulu'nun Yığılca Yerleşkesinde incelemelerde bulunan Rektör Çakar, okul yönetiminden de bina ve yapılan son çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.