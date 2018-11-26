Yığılca'da doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in göreve gelmesi ile birlikte adeta şantiye havasına bürünen ilçede altyapı, üstyapı derken gözle fark edilir bir değişim yaşanıyor. İlçe halkının heyecanla beklediği ve sonucunu beklediği doğalgaz çalışmalarında da dur durak yok. Kısa bir süre önce ana hattan ilçe hatlarına gaz verilmesinin ardından, hizmet ulaşmayan bazı mahalle ve sokaklardaki çalışmalarda hızla devam ediyor.

Başkan Muzaffer Yiğit, "Bir kaç hafta önce açılışımızı yaparak ilk gazımızı yakmıştık. Bazı nedenlerden ötürü bir kaç sokağımıza hizmetimizi götürememiştik ve halkımız da bizlere hep akıbetini soruyordu. Daha önceki açıklamalarımızda da söylediğimiz gibi hizmet alma noktasında hiçbir sokak mahallemiz kalmayacak. Bugünde çalışmalarımız görüldüğü üzere devam ediyor. Halkımız müsterih olsunlar. Biz burada oldukça hizmetin en güzeli onlarla olacak" ifadelerinde bulundu.