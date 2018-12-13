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Yığılca'da ekipler yolların kapanması izin vermiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde Özel İdareye ait araçlar karla mücadele hazır.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Özel İdareye ait araçlar karla mücadele hazır. Ekipler yağan kar yağışı sonrasında kar kürüme çalışması yaptı.


Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce'nin yüksek rakımlı Yığılca ilçesinde de etkili oldu. Köy yollarındı ve ilçede kar yağışının başlaması ile hemen çalışmalara başlayan ekipler köy yollarının kapanmasına izin vermediler. Ekipler, yoğun kar yağışı sonrasında bir rakımlı Mengen Yayla Tepe Köylerinde çalışma yaptı. İlçede kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolu bulunmuyor.

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