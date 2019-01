Yığılca'da kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor

Düzce'nin en yoğun kar alan bölgelerinin başında gelen Yığılca'da pazar günü başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. İlçe merkezinde yer yer 30-40 cm'yi bulan kar kalınlığı, ilçenin yüksek köylerinde 60 cm'ye ulaşmış durumda.

Yığılca Belediyesi ise her kış döneminde olduğu gibi bu kışta teyakkuz halinde. Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Her kış ayında olduğu gibi bu sene kışa girmeden tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Biliyoruz ki ilçemiz Düzce'mizin en çok kar yağışı alan bölgesi. Bu gerçeği göz ardı etmediğimiz için tüm personel ve ekipmanlarımızla kar ve kış ile mücadelemize hazır bulunuyoruz. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yeni güne güzel bir manzara ile uyanmamıza neden oldu. Ancak rutin hayatın işleyişinin aksamaması adına Yığılca Belediyesi olarak günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarımıza başladık. Araçlarımız caddelerimizdeki karları temizlerken, personelimizde kaldırımlardaki karları temizleyerek vatandaşımızın güven içerisinde ulaşımını sağlıyor. İlçemizin yüksek mahallelerinde kar kalınlığının 30 cm yi geçtiği bilgisini aldık. Yine köylerimizde de kar kalınlığının 60 cm yi bulduğu bilgisi bizlere ulaştı. Ancak şuan için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde tüm cadde ve sokaklarımız ulaşıma açık. Daha önceden de bilgisini paylaştığım gibi Yığılca Belediyesi olarak vatandaşımızın her ne konuda olursa olsun sorunlarının çözümü noktasında hazır kıta bekliyoruz. Diledikleri an Belediyemizi arayarak yardım talebinde bulunabilirler" dedi.