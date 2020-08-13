İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yığılca'da kız öğrenci yurdu tamamlanmak üzere

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Yığılca Kız Öğrenci Yurdu tamamlanmak üzere.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Yığılca Kız Öğrenci Yurdu tamamlanmak üzere. Yurdun kaba inşaatı biterken, ince çalışmalar başlatıldı.


Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yığılca Kız Öğrenci Yurdu çalışmalarında sona gelindi. Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmek üzere tüm hızla çalışmalar yapılırken, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, devam eden inşaatta incelemelerde bulundu. Yığılca Kız Öğrenci Yurdu inşaatında yapılan son çalışmaları inceleyen Müdür Yiğit, Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz'dan inşaat hakkında bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.