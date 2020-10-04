İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yığılca'da korona virüs denetimleri sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde denetim ekipleri, korona virüse karşı ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde denetim ekipleri, korona virüse karşı ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.


Düzce'nin Yığılca ilçesinde gerçekleştirilen maske, mesafe ve hijyen denetimleri sürüyor. Son olarak gerçekleştirilen denetime Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt da katıldı. Denetimler kapsamında marketler, toplu taşıma araçları, parklar, alışveriş alanları, lokantalar, kuaförler, taksiler ve tüm yaşam alanları tek tek kontrol edilerek, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.