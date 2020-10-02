Yığılca'da köylü kadınlara eğitim verildi

Kadınların ev ekonomisine destek vermesi, aile içi iletişim tekniklerinin arttırılması amacı ile başlatılan Kadın Kooperatiflerinin güçlendirilmesi protokolü kapsamında Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyünde yaşayan kadınlara yönelik eğitim programı düzenledi. Kırık köyü ilkokulu bahçesinde gerçekleştirilen eğitim programına Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik personelleri tarafından köylü kadınlara genel kooperatifçilik, ev ekonomisi, süt sığırcılığı, aile içi iletişim teknikleri üzerine eğitim verildi.