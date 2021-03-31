Yığılca'da önce yaya uygulaması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca İlçesinde “Önce Yaya” uygulamasında İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürücüler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan trafikte “Önce Yaya” uygulaması kapsamında yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliklerde “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” mottosu ile ışıksız yaya geçitlerinde bulunan şeritlerin ortadaki şeridi farkındalılığı arttırmak amacıyla kırmızıya boyandı. Böylece hem sürücülerin hem de vatandaşların dikkatini yaya öncelikli bir trafik anlayışına sevk etmek amacıyla bu çalışma yürütüldü. Sürücülerin trafikte yaya öncelikli bir sürüş tekniği geliştirmelerini, onlara öncelik vermelerini ve yayalara saygı duymaları amaçlanıyor.

Yığılca ilçesinde farklı noktalarında “Önce Yaya” uygulamasında İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürücüler bilgilendirildi. Ayrıca, yapılan etkinlikler kapsamında trafik birimleri tarafından trafik kuralları eğitimi verildi. Emniyet trafik birimleri öğrencilere kırmızı düdük, sürücülere ise broşür dağıtıldı. Öğrencilerin katılım gösterdiği programda trafik bir süreliğine durduruldu ve karşıdan karışa geçildi.