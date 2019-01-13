Yığılca'da turizm canlandırılacak

Düzce İl Kültür Müdürü Resul Taştan ve Şube Müdürü Kemal Akçay Yığılca'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin genel olarak Yığılca turizminin canlandırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar konusunda olduğu, yine bölgenin önemli turizm destinasyonlarının başında gelen Sarıkaya Mağarası'nın tanıtımı ve turizme tam kapasite ile fayda sağlaması yönünde olduğu bildirildi. Sarıkaya Mağarası'nın yanı sıra Yığılca Şelaleleri, tarihi dokusunu koruyan köyleri ve kültürel yapısının korunarak turistik açıdan değerlendirilmesi ziyarette altı çizilen konular oldu.

İl Kültür Müdürü Taştan Yığılca gezisinde Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i de ziyaret ederek, gerçekleşen görüşmede çalışmaların ortak merkezde koordineli bir şekilde yürütülmesi ve bu şekilde daha kısa zamanda daha kalıcı sonuçlar elde edileceği fikrinde buluştular.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, “Ziyaretin ana teması Yığılca'nın Düzce turizmine katkıları ve katkıların nasıl arttırılacağı yönünde oldu. Bilindiği üzere ilçemiz Yığılca şelaleleri, barajı, mağaraları, kültürel yapısı, otantik köy yaşamları, ormanı, deresi, suyuyla birçok alanda turizm anlamında paha biçilemez kıymette. Maalesef ki bu zamana kadar beklenen patlamayı yapamadık. İl Müdürümün de çalışmaları ve katkısı ile yürüteceğimiz ortak çalışmalar ile büyük turizm atılımını gerçekleştireceğiz düşüncesindeyim. Sarıkaya Mağarasının tam kapasite ile ülke turizmine hizmet etmesine yönelik çalışma ve tanıtım faaliyetleri var. Bu çalışmalar bölge turizminin değer bulması açısından çok önemli. Ziyarette yaptığımız sohbette ilçemizin diğer turizm değerlerini de gösterme ve anlatma fırsatı yakaladık. Koordineli bir çalışmayla kalıcı ve ivedi sonuçlar alacağımızın kanaatine ulaştık. İnşallah ilçe turizmi için önemli sonuçlar alacağız” ifadelerinde bulundu.