Yığılca'da turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Yığılca'da turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt başkanlığında Düzce Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere Yığılca Turizm Toplantısı yapıldı. Doğal güzellikleriyle ön planda olan Yığılca'nın zenginlikleri tek tek tespit edildi öneriler kayıt altına alındı.

Ayrıca ilçede, Sarıkaya Mağarası, Saklıkent Şelalesi, Mengen-Yoğunpelit Şelaleleri, Kocameşe mesire alanı başta olmak üzere doğada kirlettiğimiz alanlarda temizlik yapıldı, halkın ve doğa severler tarafından korunması için uyarılarda bulunuldu. Tespit edilen mağaralar, şelaleler, göller, kamp alanları, anıt ağaçlar, yaylalar, tarihi yapılar, mesire alanları, yürüme parkurları ve usta sanatçılar önümüz deki birkaç gün içerisinde halkın bilgisine de sunulacak.