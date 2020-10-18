Yığılca'nın 'Ağlayan Şelaleler'i ziyaretçilerini bekliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Mengen köyü sınırları içerisinde yer alan Yılançatı kanyonu üzerindeki 'Ağlayan Şelaleler' ziyaretçilerini bekliyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Mengen köyündeki Yılançatı kanyonunda 7 kilometre uzunluğundaki arazi üzerinde en yükseği 10 metreden dökülen 10 ayrı ağlayan şelale ziyaretçilerini bekliyor. Yılançatı deresi üzerinde kısa bir süre önce keşfedilen 10 adet ağlayan şelale yaklaşık 10 metre yüksekliğe sahip en büyük şelalenin üst kısmından doğal olarak süzülüp göz damlası şeklinde akan sular görenleri hayrete düşürüyor. 7 kilometre uzunluğundaki arazinin içinde bulunan yirmiye yakın doğal göletler de şelalelere ayrı bir güzellik katıyor. Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Mengen köyü sınırları içerisinde bulunan Yılançatı deresinde doğal olarak bulunan ağlayan şelaleler özellikle sonbahar aylarında gezilmeye değer bir cennet niteliği taşıyor.