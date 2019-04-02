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Yiğit, öğrencilerle bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Doğanlı Eşref Taşhan İlkokulunu ve Ortaokulunu ziyaret etti.


Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit okulları gezmeye devam ediyor. Yiğit bu kapsamda Doğanlı Eşref Taşhan İlkokulu ve Ortaokulunu gezdi. Ziyaretinde sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Yiğit, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek 2023 Eğitim Vizyonu, devam eden eğitim öğretim faaliyetleri ve okulların fiziki ortamlarının geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi çalışmaları ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundular.

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