Yiğit, öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit okulları gezmeye devam ediyor. Yiğit bu kapsamda Doğanlı Eşref Taşhan İlkokulu ve Ortaokulunu gezdi. Ziyaretinde sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Yiğit, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek 2023 Eğitim Vizyonu, devam eden eğitim öğretim faaliyetleri ve okulların fiziki ortamlarının geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi çalışmaları ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundular.