Yiğit: Okullar öğrenciler ile daha güzel

Müdür Yiğit yaptığı açıklamada, okulların öğrencilerle daha güzel olduğunu belirtti.

Korona virüs salgını sonrasında kapatılan okullarda yeni normalleşme sürecine başlandı. İlkokullarda yüz yüze eğitimler başlayınca, uzun bir süreden sonra okulda eğitime giden çocukların heyecanlarına Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'te ortak oldu. Müdür Yiğit, Düzce Merkez Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu'nu ve Yeni Mahalle İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit: “ Görevli öğretmenlerden ve okul yöneticilerinden bilgi aldık. Öğrencilerimizin kullanacağı ortak alanları ve sınıfları inceledik. Öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ile ilgili hatırlatmalarda bulunduk. Uyku ve beslenmenin önemine de değinerek, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine destek sağlayan kitap okuma alışkanlığına değindik. Birinci Sınıf öğrencilerimizin defterlerini, yaptıkları çalışmaları inceleyerek, okuma - yazma çalışmaları hakkında sınıf öğretmenlerinden bilgi aldık. Uzaktan eğitim sürecindeki gayretleri ve sabırları için öğrencilerimize teşekkürlerimizi ilettik. Okullarımız öğrencilerimizle daha güzel. İnşallah ilerleyen süreçlerde salgını hızlı bir şekilde atlatıp tamamı yüz yüze eğitime geçeceğimiz günü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.