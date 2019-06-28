Yiğit, “Türkiye ortalamasının 10 puan üstündeyiz”

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit 3 yıldır yürütülen çalışmalar neticesinde 5 yaş okullaşma oranının yüzde 68'den yüzde 84.77'ye yükseldiğini belirterek yüzde 75 olan Türkiye ortalamasının da 10 puan önüne geçildiğini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, toplamda 314 kurum ve 4 bin 510 kadroyla Düzce'de eğitim ve öğretim dönemini tamamladıklarını belirterek “Bu kadronun 489 tanesi idareci arkadaşlardan oluşuyor. Bunun yanında 500'e yakın ücretli öğretmenimiz var. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi de işin içerisine kattığımızda yaklaşık 5 bin kişilik bir ekibiz” dedi.

Okul öncesi çağında eğitim alan çocukların sayısını arttırmak için yaklaşık 3 yıldır çalıştıklarının altını çizen Yiğit “Okullarımızda ekipler kurup bu ekiplerle okul öncesine devam etmeyen çocukları evlerinde ziyaret ediyoruz. Okula dönmeleri için çalışma yürütüyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize de ekonomik destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Murat Yiğit, 5 yaş okullaşma oranının yüzde 68'den yüzde 84.77'ye yükseldiğini dile getirerek “Bu 3 yıllık çalışma neticesinde 2016 yılında 5 yaş okullaşma oranında il olarak 54. sıradayken, en son yayınlanan 2018 yılı istatistiğinde 17. sıraya yükseldik. 2016 yılında yüzde 68 olan 5 yaş okullaşma oranımız şuanda yüzde 84.77. Türkiye ortalaması ise yüzde 75. Bakıldığında Türkiye ortalamasının da 10 puan önüne geçmişiz. Bunlar çok önemli oranlar. Okul öncesinde çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirir ve geliştirirsek ileride bunun meyvesini o kadar güzel alırız. 3 ve 4 yaşta da aynı şekildi” şeklinde açıklama yaptı.