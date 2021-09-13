Yiğit'ten Memur-Sen'e veda ziyareti

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanıp ve göreve başlayan Murat Yiğit, Düzce'ye gelerek ilk veda ziyaretini Memur-Sen Düzce şubesine yaptı. Yiğit, beraber çalışma fırsatı bulduğu sendika yöneticilerine teşekkür etti.

Düzce'de uzun süre görev yapmasının ardından Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanarak göreve başlayan Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Düzce'ye gelerek veda ziyaretlerine başladı. İlk olarak Düzce'de eğitimde yıllardır yetkili sendika olarak faaliyetlerini sürdüren Düzce Memur-Sen'i ziyaret eden Yiğit, Düzce'de ki görev sürecinde destek veren sendika yönetimine teşekkür etti. Düzce Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, nazik ziyaretinden dolayı Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'e teşekkürlerini ileterek yeni görev yerinde başarılar diledi.