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Yılana vakasına karşı kükürtlü önlem

Düzce’de havaların ısınmasıyla galeri dükkanın önündeki araçların içine yılan girdiğini söyleyen esnaf, dükkanlarının köşelerine kükürt dökerek tedbir alıyor.

Düzce'de havaların ısınmasıyla galeri dükkanın önündeki araçların içine yılan girdiğini söyleyen esnaf, dükkanlarının köşelerine kükürt dökerek tedbir alıyor.


Küçük Sanayi Galericiler Sitesi esnafı yılan vakalarına karşı kükürtlü önlem aldı. Dükkanlarının önlerine kükürt dökerek önlem alan esnaf, iki hafta önce vitrin önündeki araçlardan birinin içerisine yılan girdikten sonra tedirgin olduklarını aktardı.

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