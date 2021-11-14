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Yılançatı Kanyonu'nda sonbahar güzelliği

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde Yedigöller ile komşu olan Yılançatı Kanyonu’nda sonbaharın güzelliği yaşanıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller ile komşu olan Yılançatı Kanyonu'nda sonbaharın güzelliği yaşanıyor. 10 şelale ve 11 göleti bulunan kanyon, turkuaz renkli çayı ve rengarenk bitki örtüsüyle doğa severleri bekliyor.


Yığılca'nın Yılançatı Kanyonu'nda sonbaharın gelişiyle görsel şölen yaşanıyor. Düzce'ye 55 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, içinde 10 şelale, 11 gölet, ormanlık alan, göknar, kayın, karaçam ve meşe ağaçları barındırıyor. Binlerce vatandaşın uğrak noktası olan Yılançatı Kanyonu, zengin bitki ve ağaç türlerinin sararan yaprakları, kayalardan çıkan soğuk pınarları ve irili ufaklı şelaleleriyle sonbaharın güzelliklerini gözler önüne seriyor.


Yedigöller yolu üzerindeki kanyonda doğa yürüyüşü, foto safari, günübirlik piknik, olta balıkçılığı, kanyon tırmanışı ve bisiklet gezisi aktiviteleri de yapılabiliyor.

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