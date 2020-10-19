Yılda 1 kez üretilebilen şeker kamışı pekmezinin zorlu yolculuğu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Tepe köyünde organik olarak yılda 1 kez üretilen şeker kamışı pekmezi, Dünya'nın dört bir yanında ağızları tatlandırıyor.

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Tepeköy'de yıllar önce torununun hastalanmasının şeker kamışı pekmezi ile sağlığına kavuşmasının ardından pekmezin üretimine başlayan Ahmet Kutlu, yıllar önce başladığı pekmezi Dünya'ya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor. Nisan aylarında şeker kamışının dikiminin yapıldığını, Ekim ayında ise suyunun çıkartılarak 8 saat kaynatılarak şeker kamışı pekmezini yaptıklarını belirten Kutlu, el emeği ile hazırladıkları şeker kamışı pekmezinin ayrıca bin bir derde deva olduğunu da belirterek ürünü Dünya'nın dört bir yanına ulaştırdığını belirtti.

“Almanya'da ilaç maddesi olarak kullanıyorlar”

Dünya'nın bir çok noktasına şeker kamışı pekmezini gönderdiklerini ve Almanya'da da bir ilaç için ürünün kullanıldığını dile getiren Şeker Kamışı pekmezi üreticisi Ahmet Kutlu, "1999 yılında Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında torunumuz sütten yandı. Sütten yandıktan sonra Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Orada bir kadın bize bu çocuğa şeker kamışı pekmezi yedirin diyor. O zamanlar bir çok şehirde aradık bulamadık ve Sakarya'da bulduk. O zamanın parası ile 80 bin lira para verdik ve 4 şişe pekmez aldık. O aldığımız pekmezleri de kendimiz kaynattık. Daha sonra ikiz kardeşi ile birlikte şeker kamışı pekmezini yedirdik. Çocuk kendisine gelerek iyileşti. Ama yanık için değil çocuk komple iyileşti ve güçlendi. Ondan sonra aradan bir zaman geçti. Ben bu işe başladım. Daha sonra ailemde bana destek verdi. Yavaş yavaş derken 100 kilo yaptık, 200 kilo yaptık. Yıllardır bu iş ile ilgilenmeye başladık ve Dünya'nın dört bir yanına pekmez göndermeye başladık. Mesela Jamaika'ya şeker kamışı pekmezi gönderdik. İngiltere ve Almanya'ya gönderdik. Almanya'da bunu bir ilaç için kullanıyorlar. Aldılar ürünümüzü tahlil yaptılar çok beğendiler. Şimdi tekrar bizden Şeker Kamışı Pekmezi istiyorlar. İnternet aracılığı ile Dünya'nın dört bir yanına gönderebiliyoruz. Azerbaycan'dan Kıbrıs'a kadar her bir noktaya gönderebiliyoruz” dedi.

Bir çok hastalığa şifa dağıtıyor

Şeker Kamışı pekmezini el emeği ile yaptıklarını elekten birkaç kez geçirilen sarı suyun 8 saatlik kaynatmanın ardından pekmezi ürettiklerini dile getiren Kutlu, “ Şeker kamışı pekmezinin tahlillerini TUBİTAK'ta yaptırdık. Kansızlık, kemik erimesi, halsizlik gibi bir çok hastalığa ilaç gibi şifa dağıtıyor. Kimileri bize diyor ki ben saçlarımın beyazlamaması için alıyorum. İnternette okuduklarına göre herkes bir şey söyleyerek bunu alıyor. Bu sene ne kadar ürün çıkar tam olarak bilmiyorum. Allah bilir onu. Biraz kuraklık vardı çok ürün yetişmedi. Ürünün satışı ile ilgili olarak bizi arıyorlar, telefonla görüşüyoruz. 3-5 kilo gönderin diyorlar o şekilde gönderiyoruz. İsteyene göre gönderim yapıyoruz. Kilosunu kargo ile birlikte 60 liraya satıyorum” şeklinde konuştu.

Şeker Kamışı'nın tek üretim yeri Düzce

Şeker Kamışı'nın ise tek üretim yeri Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Düzce oldu. Türkiye'de sadece Düzce'de üretimi yapılan Şeker Kamışı'nın üretimi ise 2019 yılı sonu itibari ile 206 ton olarak belirlendi. Şeker kamışının üretiminin yapılmasının ardından önce suyu sıkılıyor daha sonra ise pekmeze dönüştürülüyor. 2019 yılı sonu itibari ile Düzce'de 21 ton şeker kamışı pekmezi üretimi yapıldı.