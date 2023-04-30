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Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek

DÜZCE(İHA) – Düzceli Taekwondo sporcusu Utku Kap, Sırbistan’da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

DÜZCE(İHA) – Düzceli Taekwondo sporcusu Utku Kap, Sırbistan'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında Düzceli Utku Kap tüm rakiplerini yenerek Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu.


Düzceli sporcu elde ettiği sonuçla Sırbistan'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.


Antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı Utku Kap, birinci maçında Ukraynalı sporcuyu, ikinci maçında Yunan sporcuyu, üçüncü maçında ise İtalyan sporcuyu, yarı finalde İspanyol sporcuyu ve finalde Ürdünlü sporcuyu yenerek Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu.

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