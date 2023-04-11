Yıldızlar futsalda şampiyonlar belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yıldızlar kızlar ve erkekler futsal müsabakaları 500 yakın sporcu ve 30 okul katıldı. Kızlarda Cumayeri Ortaokulu, erkeklerde Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları okul sporları yıldızlar kızlar ve erkekler futsal müsabakaları tamamlandı. Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya toplam 500'e yakın sporcu ve 30 okul katılım sağladı.

Yıldızlar futsal müsabakalarında kızlarda Cumayeri Ortaokulu erkeklerde Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Şampiyon olan takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.