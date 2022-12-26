Yıldızlar Voleybolda birinci Bilgi Orta Okulu oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Voleybol müsabakaları sona erdi. Erkekler ve Kızlarda birinci Bilgi Ortaokulu oldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı Yıldızlar Voleybol müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Voleybol müsabakaları sonunda erkeklerde Bilgi Orta Okulu birinci, Hürriyet Orta Okulu ikinci, İsmetpaşa Orta Okulu üçüncü, Hamit Şerifoğlu dördüncü oldu.

Kızlarda ise Bilgi Orta Okulu birinci, Yenivakıf Orta Okulu ikinci, İsmetpaşa Orta Okulu üçüncü ve Ted Düzce Koleji Orta Okulu dördüncü dereye girdi.

Şampiyon olan takımların ödülleri yapılan tören ile verildi.