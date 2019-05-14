Yılın ebe ve hemşiresine ödül

Sağlık Bakanlığı'nın 13 Mayıs Ebe ve Hemşireler günü nedeniyle düzenlendiği resepsiyona 81 ilden yılın ebesi ve hemşiresi seçilen isimler Ankara'da buluştu.

Sağlık Bakanlığı 81 ilden yılın ebe ve hemşirelerini Ankara'da ağırladı. Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile yılın Ebesi Dilek Özkul Sargın ve yılın Hemşiresi Zuhal Akyol Coşkun ile katıldılar. Başarılı ebeler ve hemşirelere başarı belgelerini Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe takdim etti.