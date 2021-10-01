Yılmaz, Çilimli Entegre hastanesinde inceleme

Yasin Yılmaz, ilçe hastanelerini ziyaret ederek yapılan son çalışmaları incelemeye devam ediyor. Dr. Yılmaz son olarak Çilimli'de bulunan entegre hastanesini ziyaret ederek inceleme yaptı.

Düzce'nin ilçelerinde bulunan entegre hastaneler il merkezinde bulunan Devlet Hastanesinin yükünü hafifletiyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da ilçelerde bulunan hastaneleri tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları yerinde inceliyor. Son olarak Çilimli'de bulunan İlçe entegre hastanesini ziyaret eden Dr. Yasin Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında hastane yönetiminden bilgiler aldı. İncelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doktorlarla görüşmesinin ardından hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.