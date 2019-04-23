Yılmaz, "Geçmişini bilmeyen ve araştırmayan bir neslin, geleceği de karanlık olacaktır"

Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, geçmişini bilmeyen ve araştırmayan bir neslin, geleceğinin de karanlık olacağı uyarısında bulunarak milli kültürümüze, dilimize ve geçmişimize yönelik bir farkındalık ve milli bilinç oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, Sakarya Üniversitesi öğrencileriyle Milli Birlik ve Düşünce Derneği'nin organize ettiği "Türkiye'nin Etki Sahası" başlıklı konferansta bir araya geldi. Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Saqi Nebiyev ve Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı konferansta Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz; gençlerde karşılaştığı batı hayranlığı ve ülkelerini yeterince sevmeme olgusuna karşılık bir farkındalık oluşturma fikrinden dolayı bu konferanslar sersini hayata geçirdiğini ifade etti.

Milli aidiyet duygusu ve milli özgüven geliştirmenin gerekliliğini vurgulayan Yılmaz, kendi gezi ve gözlemlerinden derlediği örnekleri fotoğraf kareleri eşliğinde anlattığı sunumunda, Türk etki sahasının ne kadar geniş ve Türk olmanın gerçek değerinin ne kadar büyük olduğuna dikkat çekti.

Örneklerine Prag Karlova köprüsündeki olumsuz Türk heykelinin hikayesi ile başlayan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, Budapeşte'de Gül Baba Heykeli ve Türbesini olumlu bir örnek olarak tanıtarak Avrupa'daki ve dünyadaki Türk algı ve etkisinin bunlar gibi yüzlerce örnekle dolu olduğunu belirtti. Yeni Zelanda cami saldırganının silahına Türk Yiyici (Turcofagos) adını vermesinin tesadüfi olmadığını söyleyen Yılmaz, silahın üzerinde adları yer alan tarihi figürlerin tamamının Türk düşmanı olmasının doğru algılanması gerektiğini sözlerine ekledi. Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi yakın coğrafyamızın yanı sıra Çin ve Hint gibi eski kültür merkezlerinin tamamında tarihsel olarak Türklerin mevcut olduğunu ve bunların izlerinin günümüzde de yer aldığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, gezenlerin bunları görerek ve öğrenerek seyahat etmelerinin Türkler için milli bir sorumluluk olduğunu örneklerle anlattı.

Tevfik Fikret'in oğlu Haluk, Resneli Niyazi gibi tarihi şahsiyetleri anlatarak saptırılmış hayranlık ve milli gafletin bedelinin nasıl ağır olabileceğini dillendiren Yılmaz, Türklüğün anlamı ve Türkiye'nin dünyadaki yeri ile ilgili önemli bilgiler de verdi. Geçmişini bilmeyen ve araştırmayan bir neslin, geleceğinin de karanlık olacağı uyarısında bulunan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Yılmaz, milli kültürümüze, dilimize ve geçmişimize yönelik bir farkındalık ve milli bilinç oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Bahsedemediği konulara "Etki Sahası 2" başlıklı konferanslar dizisinde değineceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz'a program sonunda Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Şimşek tarafından Milli Birlik ve Düşünce Derneği adına plaket takdim edildi.